A Palermo cani addestrati per bambini che temono il dentista | al via il progetto PET Smile

Feedpress.me | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andare dal dentista, per i bambini, non è più un problema. Lo studio odontoiatrico palermitano Fazio, unico in Sicilia, ospiterà P.E.T. Smile (Psychological Emotional Therapy Smile), un progetto con interventi assistiti con cani per i pazienti fino a 14 anni. L'iniziativa, della durata di tre mesi, è ideata dall’APS Pachamama, associazione fondata da Marianna Raneri, attiva da quasi vent'anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

