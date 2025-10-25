A Palermo cani addestrati per bambini che temono il dentista | al via il progetto PET Smile
Andare dal dentista, per i bambini, non è più un problema. Lo studio odontoiatrico palermitano Fazio, unico in Sicilia, ospiterà P.E.T. Smile (Psychological Emotional Therapy Smile), un progetto con interventi assistiti con cani per i pazienti fino a 14 anni. L'iniziativa, della durata di tre mesi, è ideata dall’APS Pachamama, associazione fondata da Marianna Raneri, attiva da quasi vent'anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
