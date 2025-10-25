Monreale – Si è aperta oggi pomeriggio alle 18:30 in Piazza Guglielmo II la manifestazione Nel Segno di Guglielmo alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle associazioni, delle compagnie teatrali e a tutti i professionisti che hanno lavorato con passione instancabile per rendere possibile questo sogno, fra i quali l’Associazione TEMA, la Compagnia Teatrale . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - A Monreale inizia Nel Segno di Guglielmo, in piazza l’accampamento medievale