A Milano Iqos Curious X e Seletti presentano ‘Sensorium Worlds’

(Adnkronos) – Negli spazi del Pirelli Hangar Bicocca di Milano si è svolto l’atto conclusivo della collaborazione tra Iqos Curious X di Philip Morris Italia e il marchio di design italiano Seletti. Intitolata ‘Sensorium Worlds', l'installazione immersiva ha celebrato, come già accaduto con ‘Sensorium Piazza’ all'ultima Milano Design Week, la curiosità come fuoco propulsore di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

