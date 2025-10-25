A mezzogiorno forza l’oblò ed entra nel camper parcheggiato in strada | gli agenti lo sorprendono a rubare
È mezzogiorno di mercoledì 15 ottobre quando un ladro forza l’oblò situato nella parte superiore di un camper per entrare nel mezzo e metterlo a soqquadro, ma gli agenti lo sorprendono a rubare e lo arrestano per tentato furto aggravato. Si tratta di un 22enne marocchino bloccato dagli agenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
