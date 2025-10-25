A House of Dynamite | la spiegazione del finale e il significato del nuovo film di Kathryn Bigelow

Con A House of Dynamite, Kathryn Bigelow torna dietro la macchina da presa con un film che unisce la tensione del thriller politico alla precisione di un dramma morale. Dopo The Hurt Locker e Zero Dark Thirty, la regista premio Oscar costruisce un racconto di potere e responsabilità che si svolge nell’arco di soli diciotto minuti: il tempo che separa il lancio di un missile intercontinentale dalla sua possibile esplosione sul suolo americano. Diviso in tre atti, il film ripercorre lo stesso evento da tre prospettive diverse – quella della Situation Room della Casa Bianca, del Comando Strategico degli Stati Uniti e infine del Presidente – mostrando come la percezione del pericolo e la gestione del potere cambino a seconda della distanza emotiva e istituzionale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

