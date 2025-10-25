A House of Dynamite | cosa c’è di vero e cosa c’è di falso nel film di Kathryn Bigelow

Con A House of Dynamite, Kathryn Bigelow firma uno dei film più tesi e realistici della sua carriera recente. Ambientato in un futuro prossimo, il film racconta i diciotto minuti che seguono il lancio di un missile intercontinentale diretto verso gli Stati Uniti. La Casa Bianca, il Comando Strategico e infine il Presidente stesso sono costretti a prendere decisioni impossibili con informazioni incomplete, in una catena di eventi che mette a nudo la fragilità dei meccanismi di sicurezza globale. Ma quanto di ciò che vediamo nel film può davvero accadere nella realtà? A House of Dynamite ( La nostra recensione ) non è basato su una storia vera, ma molte delle sue dinamiche – dalle procedure militari al ruolo del “nuclear football” – si fondano su fatti e protocolli autentici. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

