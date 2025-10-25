A Ferrara la pedalata più lenta del mondo
(Adnkronos) – Pronti, via. A Ferrara ai blocchi di partenza la pedalata più lenta del mondo, '5 km in 5 ore'. Famiglie con bambini, turisti, sportivi e cittadini, tutti in sella senza fretta per gustare panorami, incontri, racconti, bellezze e delizie del territorio. E’ l’evento clou della festa per “la bella gente che pedala”, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Riepilogo di programma per la Pedalata più lenta del mondo: 5km in 5h // CiclistaLento 2025 di sabato 25 ottobre a Ferrara! ? - con Marco Pastonesi, AiCS, Ap&C - Associazione Parkinsoniani & Caregivers, Agide Cervi, Corpo Bandistico Banda Giovanil - facebook.com Vai su Facebook
A Ferrara la pedalata più lenta del mondo - Famiglie con bambini, turisti, sportivi e cittadini, tutti in sella senza fretta per gusta ... Riporta msn.com
Torna a Ferrara il "Festival del Ciclista Lento", vince chi arriva ultimo - Torna a Ferrara il 'Festival del Ciclista Lento', la nona edizione della festa per “la bella gente che pedala”, l'evento per chi ama pedalare senza fretta gustando panorami, incontri, racconti, bellez ... Si legge su msn.com
’Pedalando’ a Ferrara. Zoom sul Parkinson - A Ferrara fa tappa la manifestazione 'Pedalando, movimento di resistenza al Parkinson', che vede ciclisti impegnati in un percorso di sensibilizzazione sulle malattie neurodegenerative. Da ilrestodelcarlino.it