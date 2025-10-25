A Falconara si accendono i monitor sulla qualità dell’aria emergenze e provvedimenti per l' ambiente

FALCONARA - Saranno attivati lunedì 27 ottobre i tre grandi monitor luminosi di Falconara centro, Villanova e Castelferretti, installati per diffondere dati sulla qualità dellaria, informare su emergenze e provvedimenti presi per tutelare l’ambiente. I nuovi strumenti rispondono all’esigenza di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

