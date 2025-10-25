A Falconara si accendono i monitor sulla qualità dell’aria emergenze e provvedimenti per l' ambiente
FALCONARA - Saranno attivati lunedì 27 ottobre i tre grandi monitor luminosi di Falconara centro, Villanova e Castelferretti, installati per diffondere dati sulla qualità dell’aria, informare su emergenze e provvedimenti presi per tutelare l’ambiente. I nuovi strumenti rispondono all’esigenza di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
BUON DIWALI A TUTTE LE NOSTRE FAMIGLIE! Oggi in India si celebra il Diwali, la festa della luce. Milioni di lampade si accendono per portare speranza, gioia e amore… e anche noi, da qui, vogliamo unirci a questa bellissima tradizione. Per tante fa - facebook.com Vai su Facebook
A Falconara monitor luminosi per diffondere dati qualità aria - A Falconara Marittima (Ancona) arrivano tre grandi monitor luminosi per diffondere i dati sulla qualità dell'aria. Si legge su ansa.it