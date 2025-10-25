A Corso Francia una bicicletta bianca in ricordo di Mattia Liguori

Romatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bicicletta bianca a corso Francia, lì dove ha perso la vita Mattia Nicholas Liguori. Il 17enne è stato travolto da un’auto mentre stava tornando a casa in bici. È a lui che è dedicata la due ruote bianca che è stata posizionata oggi, sabato 25 ottobre, alla presenza della famiglia e degli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

