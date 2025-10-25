A Corso Francia una bicicletta bianca in ricordo di Mattia Liguori

Una bicicletta bianca a corso Francia, lì dove ha perso la vita Mattia Nicholas Liguori. Il 17enne è stato travolto da un’auto mentre stava tornando a casa in bici. È a lui che è dedicata la due ruote bianca che è stata posizionata oggi, sabato 25 ottobre, alla presenza della famiglia e degli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Corso Francia n. 115 Sabato 25 ottobre, dalle ore 10:00, si svolgerà una manifestazione commemorativa con corteo a partire da Corso Francia n. 115 e arrivo in Piazza Grecia. Previsti **possibili rallentamenti alla circolazione** nel quadrante **Corso Franci - facebook.com Vai su Facebook

Muoversi in auto è un privilegio costoso, pagato anche con vite umane. A Corso Francia l’unica alternativa concreta è il tram e la riduzione della carreggiata. https://odisseaquotidiana.com/2025/10/corso-francia-tram-opinione.html… #Mobilità 3 - X Vai su X

Corso Francia, da oggi una bici bianca per Mattia - La bici bianca resterà come memoria di Mattia, di Leonardo, di Gaia e Camilla e di tutti coloro che hanno perso la vita sulle strade romane ... Secondo vignaclarablog.it

Corso Francia: il ricordo di Mattia Liguori per garantire più sicurezza a pedoni e ciclisti - Roma ricorda Mattia Liguori con l’evento “Cycling in the Air”: corteo e bicicletta bianca su Corso Francia per dire basta alle vittime della strada ... Segnala romait.it

Mattia Liguori: una «bici bianca» in suo ricordo a Corso Francia. Famiglia e amici in corteo per chiedere più sicurezza - L'iniziativa promossa dai familiari del 17enne morto la notte del 1 ottobre sulla pericolosa strada di Roma Nord, insieme ai municipi II e XV e a Salvaciclisti ... Scrive roma.corriere.it