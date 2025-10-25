A Cogliate Corteino pro Palestina passi di pace domenica 26 con Beatrice
E’ in programma domenica pomeriggio a Cogliate il “Corteino pro Palestina”, iniziativa di solidarietà a sostegno della pace e della libertà del popolo palestinese. L’iniziativa è promossa in prima persona dalla giovane cogliatese Beatrice Zago. Beatrice Zago, 25 anni, studia Scenografia Teatrale e vive a Cogliate. Ed è proprio qui che nasce la sua idea: . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Altre letture consigliate
Cogliate in marcia per la pace: domenica il corteino pro Palestina - facebook.com Vai su Facebook
A Cogliate “Corteino pro Palestina” passi di pace domenica 26, con Beatrice - E’ in programma domenica pomeriggio a Cogliate il “Corteino pro Palestina”, iniziativa di solidarietà a sostegno della pace e della libertà del popolo ... Riporta ilnotiziario.net
A Cogliate il “Corteino pro Palestina”, una camminata per la pace e i diritti umani - Domenica 26 ottobre a Cogliate si terrà il Corteino pro Palestina, una manifestazione dal basso per ribadire il valore della pace e dei ... varesenews.it scrive
Scontri al corteo pro Pal di Torino, tentano l’assalto all’evento di Forza Italia: «Cacciamo Tajani e i ministri del genocidio» – Foto e video - Il vicepremier replica dal palco del Teatro Carignano: «Mentre qualcuno strilla, noi continuiamo ad accogliere rifugiati palestinesi» ... Da msn.com