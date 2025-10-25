A Cogliate Corteino pro Palestina passi di pace domenica 26 con Beatrice
E’ in programma domenica pomeriggio a Cogliate il “Corteino pro Palestina”, iniziativa di solidarietà a sostegno della pace e della libertà del popolo palestinese. L’iniziativa è promossa in prima persona dalla giovane cogliatese Beatrice Zago. Beatrice Zago, 25 anni, studia Scenografia Teatrale e vive a Cogliate. Ed è proprio qui che nasce la sua idea: . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
