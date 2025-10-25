A circa 500€ il pieghievole Samsung Galaxy Z Flip7 FE comincia a diventare interessante

Samsung Galaxy Z Flip7 FE crolla a 506€ con sconto del 52% (listino). Scopri le specifiche del foldable Samsung: display 6.7" AMOLED, processore Exynos 2400, 8GB RAM e fotocamera 50MP.

