A Ciminna la mostra antologica ri-velazioni di Claudia Oliveri

“Ri-velazioni” è il titolo della mostra antologica dell’artista palermitana Claudia Oliveri, in programma dal 26 ottobre al 9 novembre al Polo Museale in corso Umberto I a Ciminna. L’esposizione, a cura di Vito Mauro e Massimiliano Reggiani, sarà inaugurata sabato 25 ottobre alle 18:00. 🔗 Leggi su Palermotoday.it