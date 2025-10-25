A Ciminna la mostra antologica ri-velazioni di Claudia Oliveri

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ri-velazioni” è il titolo della mostra antologica dell’artista palermitana Claudia Oliveri, in programma dal 26 ottobre al 9 novembre al Polo Museale in corso Umberto I a Ciminna. L’esposizione, a cura di Vito Mauro e Massimiliano Reggiani, sarà inaugurata sabato 25 ottobre alle 18:00. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Ciminna Mostra Antologica Ri