Comincia la Coppa del Mondo 20252026 di sci alpino. Come da consuetudine si parte da Soelden per il classico antipasto stagione con in programma il primo gigante femminile. Favorite Lara Gut-Behrami, Mikaela Shiffrin e Alice Robinson, con l’Italia che arriva in Austria con tante incognite. All’assenza di Federica Brignone, purtroppo si è aggiunta anche quella di Marta Bassino, che ha già terminato la sua stagione ancora prima di cominciarla. Purtroppo la piemontese si è procurata la frattura del piatto tibiale e dovrà anche dire addio alle Olimpiadi casalinghe di Milano Cortina 2026. In campo femminile l’Italia si affiderà quasi completamente a Sofia Goggia, che vuole confermare i progressi fatti nelle ultime stagioni tra le porte larghe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist gigante femminile Soelden 2025, programma, streaming