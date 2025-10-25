A che ora lo sci alpino oggi in tv | startlist gigante femminile Soelden 2025 programma streaming
Comincia la Coppa del Mondo 20252026 di sci alpino. Come da consuetudine si parte da Soelden per il classico antipasto stagione con in programma il primo gigante femminile. Favorite Lara Gut-Behrami, Mikaela Shiffrin e Alice Robinson, con l’Italia che arriva in Austria con tante incognite. All’assenza di Federica Brignone, purtroppo si è aggiunta anche quella di Marta Bassino, che ha già terminato la sua stagione ancora prima di cominciarla. Purtroppo la piemontese si è procurata la frattura del piatto tibiale e dovrà anche dire addio alle Olimpiadi casalinghe di Milano Cortina 2026. In campo femminile l’Italia si affiderà quasi completamente a Sofia Goggia, che vuole confermare i progressi fatti nelle ultime stagioni tra le porte larghe. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
UNIMONT al convegno per i 60 anni del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza Si è tenuto oggi, venerdì 24 ottobre 2025, presso il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese (TN), il convegno “Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza - facebook.com Vai su Facebook
Al via la Coppa del Mondo di Sci Alpino. Dove guardarla in Tv - Riparte la Coppa del Mondo di Sci Alpino, con la prima tappa dal ghiacciaio austriaco di Rettenbach: sabato 25 e domenica 26 ottobre è in programma la prima gara lo Slalom Gigante di Sölden. Secondo engage.it
Dove vedere lo sci alpino in tv, Giganti Soelden 2025: orari, programma, streaming - Un inizio consueto sulle nevi austriache di Soelden, dove in programma nel fine settimana ci saranno ... Scrive oasport.it
Coppa del mondo di sci a Soelden: orari tv, pettorali e favorite del gigante femminile - Azzurre senza Brignone e Bassino, infortunate, tocca a Goggia tenere alta la bandiera italiana. Da sport.quotidiano.net