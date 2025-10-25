A che ora lo sci alpino oggi in tv | startlist gigante femminile Soelden 2025 programma azzurre in gara

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comincia la Coppa del Mondo 20252026 di sci alpino.  Come da consuetudine si parte da Soelden per il classico antipasto stagione con in programma il primo gigante femminile. Favorite Lara Gut-Behrami, Mikaela Shiffrin e Alice Robinson, con l’Italia che arriva in Austria con tante incognite. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E ALLE 13.00 All’assenza di Federica Brignone, purtroppo si è aggiunta anche quella di Marta Bassino, che ha già terminato la sua stagione ancora prima di cominciarla. Purtroppo la piemontese si è procurata la frattura del piatto tibiale e dovrà anche dire addio alle Olimpiadi casalinghe di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

a che ora lo sci alpino oggi in tv startlist gigante femminile soelden 2025 programma azzurre in gara

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist gigante femminile Soelden 2025, programma, azzurre in gara

Argomenti simili trattati di recente

sci alpino oggi tvSci alpino in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile di Solden: orari e diretta - Comincia la Coppa del Mondo di sci alpino con lo Slalom Gigante femminile di Solden che vedrà come protagonista anche Sofia Goggia: a che ora comincia ... Lo riporta fanpage.it

A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist gigante femminile Soelden 2025, programma, streaming -  Come da consuetudine si parte da Soelden per il classico antipasto stagione con in programma il primo ... Secondo oasport.it

sci alpino oggi tvAl via la Coppa del Mondo di Sci Alpino. Dove guardarla in Tv - Riparte la Coppa del Mondo di Sci Alpino, con la prima tappa dal ghiacciaio austriaco di Rettenbach: sabato 25 e domenica 26 ottobre è in programma la prima gara lo Slalom Gigante di Sölden. Lo riporta engage.it

Cerca Video su questo argomento: Sci Alpino Oggi Tv