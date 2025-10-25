A che ora lo sci alpino oggi in tv | startlist gigante femminile Soelden 2025 programma azzurre in gara
Comincia la Coppa del Mondo 20252026 di sci alpino. Come da consuetudine si parte da Soelden per il classico antipasto stagione con in programma il primo gigante femminile. Favorite Lara Gut-Behrami, Mikaela Shiffrin e Alice Robinson, con l’Italia che arriva in Austria con tante incognite. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E ALLE 13.00 All’assenza di Federica Brignone, purtroppo si è aggiunta anche quella di Marta Bassino, che ha già terminato la sua stagione ancora prima di cominciarla. Purtroppo la piemontese si è procurata la frattura del piatto tibiale e dovrà anche dire addio alle Olimpiadi casalinghe di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
