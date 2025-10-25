A che ora la MotoGP su TV8 oggi GP Malesia 2025 | programma qualifiche in chiaro

Sabato 25 ottobre sarà la giornata più intensa del Gran Premio di Malesia di MotoGP. Non per l’importanza degli eventi, bensì per la quantità di azione in pista. Dinamica abituale per il Motomondiale, in quanto il dì intermedio del weekend è dedicato alle qualifiche di tutte le categorie e alla Sprint della classe regina. Proprio la Sprint, nel 2024, indirizzò definitivamente il Mondiale verso Jorge Martin. Il madrileno arrivò a Sepang con 17 punti di vantaggio su Francesco Bagnaia, ma la caduta di quest’ultimo nella gara-dimezzata, unita alla contemporanea vittoria dell’iberico, consentirono allo spagnolo di volare a +29 e di gestire senza patemi tutti gli appuntamenti successivi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi, GP Malesia 2025: programma qualifiche in chiaro

