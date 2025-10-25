Domani sarà il momento della finale dell’ATP 500 di Vienna, in cui sono stati tanti i momenti storici vissuti nel corso degli anni. E non potrebbe essere altrimenti, dato che il torneo ha superato i cinquant’anni di storia reggendo a qualsiasi cosa, anche alla pandemia di Covid-19. L’hanno vinto in tanti tra i big: Vitas Gerulaitis, Stan Smith, Ivan Lendl, Michael Stich, Petr Korda, Goran Ivanisevic, Andre Agassi, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer (10 volte), Novak Djokovic, Juan Martin Del Potro, Andy Murray, Dominic Thiem, Daniil Medvedev solo per citare quelli che hanno conquistato Slam in carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora la finale dell'ATP di Vienna 2025: programma, tv, streaming