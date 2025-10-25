A che ora la F1 su TV8 oggi GP Messico 2025 | programma qualifiche differita in chiaro

Sabato 25 ottobre, il Gran Premio di Città del Messico di F1 vivrà la propria giornata dedicata alle qualifiche, le quali saranno precedute dalla terza sessione di prove libere. Quello corrente è un weekend canonico, incastonato fra due che viceversa comprendono una Sprint. La gara dimezzata tornerà setimana prossima. Nell’ era contemporanea, ovverosia dal 2015 in poi, il poleman ha vinto 4 volte su 9. Il dato più interessante è però rappresentato dal fatto che chi è transitato per primo sul traguardo al termine della tornata iniziale, abbia poi trionfato in 7 occasioni su 9. La ragione, a ben pensarci, è semplice. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Messico 2025: programma qualifiche, differita in chiaro

Argomenti simili trattati di recente

