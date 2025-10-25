A che ora giocano Sinner e Musetti a Vienna e lo sport in tv del 25 ottobre

Da non perdere anche la Formula 1 in Messico e la Serie A con Parma-Como, Udinese-Lecce, Napoli-Inter e Cremonese-Atalanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A che ora giocano Sinner e Musetti a Vienna e lo sport in tv del 25 ottobre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sinner-Alcaraz, perché giocano sabato e non oggi? Le regole dell'Atp - X Vai su X

?Nel tennis si gioca troppo? La risposta di Sinner sul nuovo torneo in Arabia è netta - facebook.com Vai su Facebook

Sinner e Musetti, missione finale a Vienna: oggi le semifinali (sognando un ultimo atto tutto italiano) - record e la schiacciante solidità di Jannik Sinner ma anche la classe sempre più ordinata di Lorenzo Musetti. Scrive ilmessaggero.it

Sinner-Bublik, orario, i precedenti head 2 head e dove vedere in tv e streaming i quarti dell’Atp 500 di Vienna - Bublik in programma oggi 24 ottobre 2025 all'Atp 500 di Vienna valevole per i quarti di finale, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming più precedenti ... sport.virgilio.it scrive

Musetti-Moutet 6-3, 6-4: passa il carrarino. Sinner-Bublik: 6-4 6-4, l'azzurro in semifinale - Due italiani in semifinale a Vienna Due italiani approdano alla semifinale del Vienna Open. Lo riporta msn.com