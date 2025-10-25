A 14 anni perde la vita in scooter odio sui social | Godo che sei morto Il papà | Vorrei sapere perché

Pochi giorni fa Tommaso, 14enne di Osimo, è deceduto mentre andava a scuola con il suo scooter. In un momento così difficile familiari e amici hanno scoperto che sui social sono stati diffusi contenuti d'odio contro il ragazzo. “Godo che è morto”, ha scritto l'hater. Il papà del 14enne: "Vorrei parlare con questa persona, capire se ha agito d’impulso, comprenderne i motivi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il Napoli non perde tre partite consecutive da Mazzarri, due anni fa (Corsera) Serve una reazione, prima psicologica e poi tecnica. L’allargamento della rosa ha stravolto gli equilibri del gruppo e la squadra è meno squadra dello scorso anno. https://www.ilnap - facebook.com Vai su Facebook

A 55 anni perde il lavoro dopo quattro anni di servizio. L’azienda premiata tra i migliori d’Italia, ma la Cgil denuncia: «Un paradosso» - X Vai su X

A 14 anni perde la vita in scooter, odio sui social: “Godo che sei morto”. Il papà: “Vorrei sapere perché” - Una frase comparsa in alcune storie pubblicate da un profilo Instagram, che sarebbe fake, scomparsa dopo 24 ore, ma salvata e condivisa attraverso i cellulari ... fanpage.it scrive

Dramma a Osimo: Tommaso perde la vita a 14 anni mentre va a scuola - Il ragazzo ha perso il controllo del mezzo in una curva ed è finito nella corsia opposta, dove ha urtato contro un furgone Fiat Doblò. Lo riporta news.fidelityhouse.eu

Si toglie la vita a 14 anni preso di mira dai bulli: segnalati alla Procura 4 compagni di classe - A una settimana dall'apertura del fascicolo per istigazione al suicidio del ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita in provincia di Latina sono stati convocati dalla Procura dei Minori di Roma i ... Si legge su fanpage.it