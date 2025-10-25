5 arresti a Torino per pedopornografia online scovati video di violenze sessuali su bimbi molto piccoli
Operazione "Dark Seeder": 5 arresti e 5 denunce a Torino per pedopornografia online. Sequestrato materiale informatico e avviate indagini su 22 posizioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
Pedopornografia online, cinque arresti tra Torino e Novara $pedopornografia $torino $novara $25ottobre - X Vai su X
Operazione “Berus”, due arresti per pedopornografia a Torino e Salerno - facebook.com Vai su Facebook
5 arresti a Torino per pedopornografia online, scovati video di violenze sessuali su bimbi molto piccoli - Operazione "Dark Seeder": 5 arresti e 5 denunce a Torino per pedopornografia online. Lo riporta virgilio.it
Pedopornografia, quattro arresti a Torino e uno a Novara - Gli arrestati, di età compresa tra i 30 ed i 61 anni, avevano a disposizione contenuti di sfruttamento minorile di diversa natura, anche relativi a violenze sessuali con bambini in tenera età nonchè m ... Da rainews.it
Torino, maxi operazione contro la pedopornografia online: 5 arresti e sequestri - (LaPresse) Nell’ambito delle attività della Polizia di Stato a tutela dei minori, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (C. Secondo msn.com