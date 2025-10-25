5 arresti a Torino per pedopornografia online scovati video di violenze sessuali su bimbi molto piccoli

Operazione "Dark Seeder": 5 arresti e 5 denunce a Torino per pedopornografia online. Sequestrato materiale informatico e avviate indagini su 22 posizioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

5 arresti a torino per pedopornografia online scovati video di violenze sessuali su bimbi molto piccoli

