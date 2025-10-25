"Sta venendo giù la narrazione della sinistra": Pietro Senaldi, condirettore di Libero, lo ha detto a 4 di Sera su Rete 4, di fatto smascherando e smontando gli argomenti "forti" delle opposizioni per attaccare l'esecutivo. "Si diceva che questo governo avrebbe avuto dei problemi con i mercati e in politica estera. Allora due cose sono chiare: i mercati vogliono questo governo, non sanno più come dircelo, e anche in politica estera non solo Trump ma anche in Europa mi sembra che l'Italia si sia ritagliata, soprattutto grazie a Giorgia Meloni, un ruolo che non aveva mai avuto prima". Sempre in riferimento alla politica estera, poi, Senaldi ha aggiunto: "E la posizione di mediatrice in Iran dimostra che la posizione del governo italiano sulla crisi mediorientale era la più corretta, anche agli occhi degli arabi". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, Senaldi azzera la sinistra: "Sta venendo giù"