30 ottobre | in Italia arriva il vaccino anti?chikungunya

Da giovedì 30 ottobre, in Italia arriva il primo vaccino ricombinante contro la chikungunya. L’annuncio, dato a Bologna durante il congresso degli igienisti, segna un cambio di passo nella prevenzione di un virus che, complice clima e mobilità, ha allungato l’ombra anche sulle nostre città. È un punto di svolta atteso da viaggiatori e operatori . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

