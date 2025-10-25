25 ottobre Santi Crispino e Crispiniano | i due giovani cristiani che affrontarono la pena capitale

Lalucedimaria.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In quella che è l’attuale Francia vissero i Santi Crispino e Crispiniano, martiri del III secolo, che sono ricordati come i protettori dei calzolai.  C’è un motivo ben preciso per cui i santi che si commemorano oggi, 25 ottobre, ovvero i Santi Crispino e Crispiniano, sono ricordati e venerati come protettori dei calzolai. Questi martiri,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

25 ottobre santi crispino e crispiniano i due giovani cristiani che affrontarono la pena capitale

© Lalucedimaria.it - 25 ottobre, Santi Crispino e Crispiniano: i due giovani cristiani che affrontarono la pena capitale

Scopri altri approfondimenti

25 ottobre santi crispinoSabato 25 ottobre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... Secondo nostrofiglio.it

25 ottobre santi crispinoSan Crispino: il Santo Patrono dei Calzolai celebrato il 25 ottobre - San Crispino è conosciuto come il santo patrono dei calzolai e viene celebrato il 25 ottobre. Scrive msn.com

25 ottobre santi crispinoAlmanacco del 25 Ottobre: nasceva oggi Pablo Picasso - Il 25 Ottobre celebra la pasta e l’arte, ricorda la nascita di Picasso e l’arrivo del microonde domestico. Secondo infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: 25 Ottobre Santi Crispino