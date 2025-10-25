In quella che è l’attuale Francia vissero i Santi Crispino e Crispiniano, martiri del III secolo, che sono ricordati come i protettori dei calzolai. C’è un motivo ben preciso per cui i santi che si commemorano oggi, 25 ottobre, ovvero i Santi Crispino e Crispiniano, sono ricordati e venerati come protettori dei calzolai. Questi martiri,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

25 ottobre, Santi Crispino e Crispiniano: i due giovani cristiani che affrontarono la pena capitale