25 ottobre Madonna Regina di Palestina | intercede per la pace in Medio Oriente

La Terra Santa è posta sotto la custodia della sua figlia più illustre: Maria di Nazaret, Regina della Palestina che non cessa di assistere i suoi figli in un terra straziata dall’odio e dalla guerra. A Deir Rafat, località circa a metà strada tra Gerusalemme e Tel Aviv, sorge il santuario dedicato a Nostra Signora. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 25 ottobre, Madonna Regina di Palestina: intercede per la pace in Medio Oriente

