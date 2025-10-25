25 alunni intossicati da un deodorante spray a Roma | Una ragazzina sentiva cattivo odore tra i banchi

25 ragazzini della seconda media di una scuola nella borgata Finocchio, tra la via Casilina e Vermicino, sono stati intossicati da un deodorante spray. Sul posto sono intervenute la polizia e quattro ambulanze. I ragazzini in stato di choc accusavano problemi respiratori e lacrimazione agli occhi. La dirigenza scolastica ha avviato un’indagine interna per individuare il responsabile. Ma la dinamica di quanto avvenuto in classe è stata già ricostruita. Il deodorante spray. All’inizio si pensava a spray urticante o a uno scherzo per Halloween. Invece un’alunna ha svuotato la bomboletta di deodorante: «La ragazza era in lacrime e sconvolta, è stata lei ad ammettere di aver azionato la bomboletta di deodorante. 🔗 Leggi su Open.online