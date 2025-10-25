19

di Giuseppe Tassi Alpine è una parola magica nel mondo del Motorsport: dalla leggenda dei rally allo sbarco in F1. Può una citycar elettrica racchiudere in sé il meglio delle tecnologie del brand francese e mantenere intatto il Dna corsaiolo? Alpine ci prova con A290, una moderna hot hatch (il segmento che comprende anche Abarth) pensata per regalare sportività e piacere di guida anche nella vita quotidiana. Una prova su strada prolungata certifica che l’obiettivo è centrato, perché lo spirito Alpine non perde smalto nel passaggio all’era elettrica. Anzi. Compatta (sotto i 4 metri come la cugina Renault 5) scattante, A290 sfrutta tutti i benefici della piattaforma AmpR Small. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 19

