18enne investito a Bressanone nel piazzale della discoteca Max arrestato pirata della strada | era ubriaco

Notizie.virgilio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è stato arrestato a Bressanone per omissione di soccorso dopo aver investito un pedone e fuggito dal luogo dell'incidente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

