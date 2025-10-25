100 anni di Ricci-Curbastro in arrivo i big della matematica mondiale al Bo
Cent’anni fa moriva Gregorio Ricci-Curbastro, illustre matematico e figura di grande rilievo per la città di Padova dal punto di vista sia accademico che civile. Professore all’Università di Padova dal 1880 al 1925, anno della sua morte, fu anche assessore comunale per la Pubblica Istruzione e il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
