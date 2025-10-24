Zverev sull’Arabia Saudita | Non sono un politico se c’è un Masters 1000 lì lo gioco

Tra poche ore tornerà nuovamente in campo per affrontare l’olandese Tallon Griekspoor nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Alexander Zverev, nella conferenza stampa successiva al vittorioso match di ottavi contro Matteo Arnaldi, si è soffermato su diversi temi di sicuro interesse, compreso l’avvento dal 2028 di un torneo ATP Masters 1000 in Arabia Saudita. Sul percorso in una stagione nella quale si è espresso al di sotto dei suoi standard di rendimento: “ Considerando che la stagione non è stata delle migliori, ho comunque raggiunto quota 50 vittorie, quindi direi che è andata bene, e oggi sono contento di poter continuare”, ha detto il tedesco, orgoglioso dei suoi recenti risultati e di aver raggiunto questo traguardo in una stagione più noiosa che vivace “. 🔗 Leggi su Oasport.it

