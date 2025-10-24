Zverev sfrutta il ritiro di Griekspoor ed è in semifinale a Vienna senza giocare
Alexander Zverev è il secondo semifinalista dell’ATP 500 di Vienna. Il tedesco non ha dovuto neanche scendere in campo nel proprio quarto di finale, visto che l’olandese Tallon Griekspoor ha annunciato il suo ritiro ancora prima di giocare per alcuni problemi alla schiena. Non è servito dunque il giorno di riposo al numero 28 del mondo per recuperare, visto che comunque ieri non era sceso in campo per il match degli ottavi, giocato e vinto mercoledì contro l’americano Nakashima. Sicuramente Zverev ringrazia e si trova così già in semifinale. Il tedesco, testa di serie numero due, ha sconfitto a Vienna al primo turno il britannico Jacob Fearnley in un match molto più complicato del previsto e vinto solamente al tie-break del terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it
