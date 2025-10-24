Zverev | Non sono un politico Se c’è un Masters 1000 in Arabia Saudita io ci gioco

La notizia era nell’aria da un bel po’ di tempo, nelle ultime ore è diventata anche ufficiale: l’Arabia ospiterà un torneo di tennis di categoria Masters 1000 a partire dal 2028, portando a quota 10 il totale di questa tipologia di eventi nel corso della stagione. Alla vigilia del match contro Tallon Griekspoor all’ Atp 500 di Vienna (poi non disputatosi per il ritiro dell’olandese), Alexander Zverev si è soffermato sull’argomento dando – ovviamente – la propria disponibilità a giocare in terra saudita. Masters 1000 in Arabia Saudita, la posizione di Zverev. «Se ci promettono che i fondi di un nuovo torneo serviranno a ricomprare settimane o eventi per accorciare la stagione, allora sarebbe fantastico per noi giocatori», ha esordito il tedesco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Zverev: «Non sono un politico. Se c’è un Masters 1000 in Arabia Saudita, io ci gioco»

