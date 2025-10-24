Zuppi cambia la squadra Vicari ecco le new entry
Nomi nuovi nella 'squadra' di Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. Al termine della Messa celebrata in San Pietro in occasione della Festa della dedicazione della Cattedrale, il cardinale e presidente della Cei ha comunicato i nomi dei nuovi vicari generali, dei vicari episcopali, del moderatore della Curia, e del segretario generale che formeranno anche il Consiglio episcopale. Una piccola rivoluzione nella governance della diocesi che aveva già anticipato durante le celebrazioni di San Petronio, il 4 ottobre: "Vi chiedo perdono, il mio algoritmo non è ancora arrivato a presentare alla città i nuovi vicari.
