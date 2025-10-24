Nomi nuovi nella ‘squadra’ di Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. Al termine della Messa celebrata in San Pietro in occasione della Festa della dedicazione della Cattedrale, il cardinale e presidente della Cei ha comunicato i nomi dei nuovi vicari generali, dei vicari episcopali, del moderatore della Curia, e del segretario generale che formeranno anche il Consiglio episcopale. Una piccola rivoluzione nella governance della diocesi che aveva già anticipato durante le celebrazioni di San Petronio, il 4 ottobre: "Vi chiedo perdono, il mio algoritmo non è ancora arrivato a presentare alla città i nuovi vicari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zuppi cambia la squadra. Vicari, ecco le new entry