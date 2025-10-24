Zuottolo Forza Italia candidata al consiglio regionale | Servono programmazione e fondi per il futuro della Campania
Programmazione, progettualità e accesso ai finanziamenti regionali e nazionali: questi gli obiettivi dell’avvocato Carmela Zuottolo, già sindaca di San Marzano sul Sarno e candidata al consiglio regionale della Campania nella lista di Forza Italia, intende fondare la propria azione politica. Con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
