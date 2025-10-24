Zona Wagner evento al mercato | Qui la carta vincente è l’alleanza

Ilgiorno.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marianna Vazzana "Un progetto di valore. La vostra presenza ne è la dimostrazione e rappresenta un segnale". Parole dell’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro del Comune Alessia Cappello, che martedì pomeriggio è intervenuta alla presentazione di “Zona Wagner“, il progetto che unisce ancora di più il mercato comunale coperto di Wagner, il più antico della città, nato nel 1929, al territorio circostante che coincide con il Duc, Distretto urbano del commercio, Vercelli - De Angeli. Un traguardo raggiunto grazie al Bando “ Alleanze di Quartiere “ che il Consorzio del mercato si è aggiudicato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

zona wagner evento al mercato qui la carta vincente 232 l8217alleanza

© Ilgiorno.it - “Zona Wagner“, evento al mercato: "Qui la carta vincente è l’alleanza"

Scopri altri approfondimenti

zona wagner evento mercato“Zona Wagner“, evento al mercato: "Qui la carta vincente è l’alleanza" - Presentato il progetto che si è aggiudicato il Bando del Comune, si estende il centro commerciale diffuso. Lo riporta ilgiorno.it

Cashback, consegne green e AI: la community Zona Wagner, nata su iniziativa del Mercato Comunale, parte a Milano - Cashback, consegne green e AI: la community Zona Wagner, nata su iniziativa del Mercato Comunale, parte a Milano ... mi-lorenteggio.com scrive

zona wagner evento mercatoZona Wagner si presenta alla città. Ecco l’evento con i protagonisti - Martedì 21 nello storico mercato verrà illustrato il progetto realizzato grazie al Crowdfunding civico. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zona Wagner Evento Mercato