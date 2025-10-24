di Marianna Vazzana "Un progetto di valore. La vostra presenza ne è la dimostrazione e rappresenta un segnale". Parole dell’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro del Comune Alessia Cappello, che martedì pomeriggio è intervenuta alla presentazione di “Zona Wagner“, il progetto che unisce ancora di più il mercato comunale coperto di Wagner, il più antico della città, nato nel 1929, al territorio circostante che coincide con il Duc, Distretto urbano del commercio, Vercelli - De Angeli. Un traguardo raggiunto grazie al Bando “ Alleanze di Quartiere “ che il Consorzio del mercato si è aggiudicato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Zona Wagner“, evento al mercato: "Qui la carta vincente è l’alleanza"