Zoff sull’orgoglio Juve e le scelte da rivedere: elogia il talento turco ma boccia la fascia, chiede tempo per le punte e una svolta con la Lazio. Una leggenda che parla, un’analisi lucida che mescola elogi e critiche costruttive. Dino Zoff, monumento del calcio italiano e doppio ex di Juventus e Lazio, ha concesso una lunga intervista a Tuttosport, in cui ha analizzato il momento delicato della squadra bianconera. L’ex portiere ha promosso a pieni voti il talento di Kenan Yildiz, pur sollevando forti perplessità sulla scelta di affidargli la fascia da capitano, e ha indicato nella continuità la chiave per uscire dalla crisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Zoff controcorrente: «Per me è un errore dare la fascia a Yildiz per questi motivi qui. Real Madrid Juve ha dimostrato che…». L'analisi sui bianconeri