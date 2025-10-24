Zoff controcorrente | Per me è un errore dare la fascia a Yildiz per questi motivi qui Real Madrid Juve ha dimostrato che… L’analisi sui bianconeri

Juventusnews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zoff sull’orgoglio Juve e le scelte da rivedere: elogia il talento turco ma boccia la fascia, chiede tempo per le punte e una svolta con la Lazio. Una leggenda che parla, un’analisi lucida che mescola elogi e critiche costruttive.  Dino Zoff, monumento del calcio italiano e doppio ex di  Juventus  e Lazio, ha concesso una lunga intervista a  Tuttosport, in cui ha analizzato il momento delicato della squadra bianconera. L’ex portiere ha promosso a pieni voti il talento di  Kenan Yildiz, pur sollevando forti perplessità sulla scelta di affidargli la fascia da capitano, e ha indicato nella continuità la chiave per uscire dalla crisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

zoff controcorrente per me 232 un errore dare la fascia a yildiz per questi motivi qui real madrid juve ha dimostrato che8230 l8217analisi sui bianconeri

© Juventusnews24.com - Zoff controcorrente: «Per me è un errore dare la fascia a Yildiz per questi motivi qui. Real Madrid Juve ha dimostrato che…». L’analisi sui bianconeri

Cerca Video su questo argomento: Zoff Controcorrente 232 Errore