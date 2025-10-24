Ziyech Wydad è ufficiale il ritorno in Marocco dell’ex Chelsea I dettagli dell’accordo e l’annuncio del club di Casablanca
Ziyech Wydad, il ritorno del “mago” a casa: il Marocco accoglie il suo eroe. Ecco tutti i dettagli dell’accordo con il club di Casablanca Dopo una lunga carriera nei principali campionati europei, Hakim Ziyech torna finalmente alle origini. Il Wydad Casablanca, storico club marocchino e simbolo del calcio africano, ha ufficializzato il suo arrivo a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
