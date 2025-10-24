ZenaHalloween | festa tra le botteghe del centro storico con villaggio a tema Ghost Tour e dj set

Si avvicina la notte di Halloween 2025, e Genova si prepara a festeggiare con un ricco programma di eventi dedicati a grandi e piccini, all’insegna della tradizione, del mistero e del divertimento.Dolcetto o scherzetto?ZenaHalloween - organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it