ZenaHalloween | festa tra le botteghe del centro storico con villaggio a tema Ghost Tour e dj set
Si avvicina la notte di Halloween 2025, e Genova si prepara a festeggiare con un ricco programma di eventi dedicati a grandi e piccini, all’insegna della tradizione, del mistero e del divertimento.Dolcetto o scherzetto?ZenaHalloween - organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con Camera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
ZenaHalloween 2025: la festa del mistero nel cuore di Genova - facebook.com Vai su Facebook
ZenaHalloween: festa tra le botteghe del centro storico con villaggio a tema, Ghost Tour e dj set - Al calar della sera, la città si immergerà nei misteri della storia con il Ghost Tour, dalle 19. Riporta genovatoday.it
ZenaHalloween: a Genova iniziative, Ghost Tour e dj set nella notte più oscura dell'anno. Il programma - Halloween si festeggia anche a Genova, con una serie di appuntamenti dedicati a grandi e piccoli. Lo riporta mentelocale.it