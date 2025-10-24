Zelensky | disastro umanitario in inverno

18.30 "Putin vuole un disastro umanitario in Ucraina quest'inverno". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Zelensky, durante l'incontro bilaterale a Downing Street col premier britannico Starmer prima della riunione dei volenterosi. Il leader ucraino ha denunciato la campagna di attacchi aerei di Mosca contro le infrastrutture energetiche. "Dobbiamo ricordare che l'integrità territoriale e qualsiasi presunto scambio di territori non devo premiare l' aggressore,né incoraggiare i futuri aggressori", ha detto ai volenterosi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

