Zelensky | Putin vuole un disastro umanitario quest' inverno in Ucraina

Il capo del Cremlino: "Sanzioni Usa? Atto ostile, ma senza effetti". Trump: "Vedremo tra sei mesi". L'Ue frena sugli asset russi: "Decideremo a dicembre". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zelensky: "Putin vuole un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina"

ULTIM'ORA - Zelensky all'Ue: «Più pressioni su Mosca». Putin: «Nessun impatto dalle sanzioni Usa. Se attaccati la risposta sarà sbalorditiva»

#TG2000 - Premier #Meloni vola a #Bruxelles, nuovo pacchetto #sanzioni contro la #Russia #23ottobre #Ucraina #Zelensky #Putin #Mosca #ConsiglioEuropeo #GiorgiaMeloni

Trump a Zelensky: "Accetta le condizioni di Putin o l'Ucraina verrà distrutta". Il leader di Kiev: "Pronto a essere a Budapest" - Durante il recente incontro alla Casa Bianca, il presidente Usa e il leader ucraino avrebbero avuto un'accesa discussione

Guerra in Ucraina, Zelensky apre alla proposta di Trump: "Un buon compromesso". Dubbi su Putin - È "un buon compromesso" la proposta del presidente americano Donald Trump di utilizzare l'attuale linea del fronte come base per

La lite Trump-Zelensky. «Devi cedere il Donbass o Putin ti distruggerà» - LA TRATTATIVA NEW YORK Era stato descritto come «un incontro cordiale e costruttivo».