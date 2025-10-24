Zelensky | Putin vuole un disastro umanitario quest' inverno in Ucraina | L' Italia prepara nuovi aiuti per Kiev anche i missili Samp T

Il capo del Cremlino: "Sanzioni Usa? Atto ostile, ma senza effetti". Trump: "Vedremo tra sei mesi". L'Ue frena sugli asset russi: "Decideremo a dicembre". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Zelensky: "Putin vuole un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina" | L'Italia prepara nuovi aiuti per Kiev, anche i missili Samp/T

Altri contenuti sullo stesso argomento

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/ue-decisione-uso-asset-e-fondi-kiev-dicembre-AH6sCFKD #guerra #Ucraina #Zelensky #Putin - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - Premier #Meloni vola a #Bruxelles, nuovo pacchetto #sanzioni contro la #Russia #23ottobre #Ucraina #Zelensky #Putin #Mosca #ConsiglioEuropeo #GiorgiaMeloni #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

Zelensky, 'Putin vuole disastro umanitario in inverno' - Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky durante l'incontro bilaterale a Downing Street col premier britannico Keir Starmer prima del ... Secondo ansa.it

Italia, i missili Samp/T nel nuovo pacchetto di armi a Kiev: come funzionano (e perché sono importanti) - L'Italia sta finalizzando il dodicesimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina su munizioni e missili Samp/T per la difesa antiaerea. Lo riporta ilmessaggero.it

Zelensky: "Putin vuole un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina" - Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky durante l'incontro bilaterale a Downing Street ... Si legge su msn.com