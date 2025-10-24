Zelensky | Putin vuole un disastro umanitario quest' inverno in Ucraina | L' Italia prepara nuovi aiuti per Kiev anche i missili Samp T

Tgcom24.mediaset.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capo del Cremlino: "Sanzioni Usa? Atto ostile, ma senza effetti". Trump: "Vedremo tra sei mesi". L'Ue frena sugli asset russi: "Decideremo a dicembre". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

zelensky putin vuole un disastro umanitario quest inverno in ucraina l italia prepara nuovi aiuti per kiev anche i missili samp t

© Tgcom24.mediaset.it - Zelensky: "Putin vuole un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina" | L'Italia prepara nuovi aiuti per Kiev, anche i missili Samp/T

Altri contenuti sullo stesso argomento

zelensky putin vuole disastroZelensky, 'Putin vuole disastro umanitario in inverno' - Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky durante l'incontro bilaterale a Downing Street col premier britannico Keir Starmer prima del ... Secondo ansa.it

zelensky putin vuole disastroItalia, i missili Samp/T nel nuovo pacchetto di armi a Kiev: come funzionano (e perché sono importanti) - L'Italia sta finalizzando il dodicesimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina su munizioni e missili Samp/T per la difesa antiaerea. Lo riporta ilmessaggero.it

zelensky putin vuole disastroZelensky: "Putin vuole un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina" - Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky durante l'incontro bilaterale a Downing Street ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Putin Vuole Disastro