Zelensky | ‘Putin vuole un disastro umanitario in inverno’
LONDRA, 24 OTT – “Putin vuole un disastro umanitario in Ucraina quest’inverno”. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky durante l’incontro bilaterale a Downing Street col premier britannico Keir Starmer prima della riunione della coalizione dei volenterosi. Il leader ucraino ha fatto riferimento alla campagna di attacchi aerei di Mosca contro le infrastrutture energetiche ucraine.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
