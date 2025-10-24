Zelensky | ‘Putin vuole un disastro umanitario in inverno’

Imolaoggi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LONDRA, 24 OTT – “Putin vuole un disastro umanitario in Ucraina quest’inverno”. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky durante l’incontro bilaterale a Downing Street col premier britannico Keir Starmer prima della riunione della coalizione dei volenterosi. Il leader ucraino ha fatto riferimento alla campagna di attacchi aerei di Mosca contro le infrastrutture energetiche ucraine.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

zelensky 8216putin vuole un disastro umanitario in inverno8217

© Imolaoggi.it - Zelensky: ‘Putin vuole un disastro umanitario in inverno’

Approfondisci con queste news

zelensky 8216putin vuole disastroZelensky, 'Putin vuole disastro umanitario in inverno' - Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky durante l'incontro bilaterale a Downing Street col premier britann ... Segnala altoadige.it

Zelensky: Russia non vuole cessate il fuoco in Ucraina e le persone continuano a morire - (Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2025 “Mentre la guerra della Russia contro il mio Paese continua, la gente continua a morire ogni settimana. Scrive quotidiano.net

Zelensky: Russia non vuole cessate il fuoco in Ucraina e le persone continuano a morire - (Agenzia Vista) New York, 24 settembre 2025 “Mentre la guerra della Russia contro il mio Paese continua, la gente continua a morire ogni settimana. notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Zelensky 8216putin Vuole Disastro