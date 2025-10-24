Zelensky | L’Ue ci assicura aiuti finanziari per due anni
L'Unione Europea ha assicurato che l'assistenza finanziaria all'Ucraina sarà mantenuta non solo il prossimo anno, ma anche nel 2027. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
