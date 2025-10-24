Zelensky incontra premier britannico Starmer a Downing Street a Londra – Il video

Open.online | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Londra, 24 ottobre 2025 Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Downing Street, a Londra, per incontrare il primo ministro britannico Keir Starmer per un incontro bilaterale. Zelensky è stato ricevuto venerdì mattina da Re Carlo III al Castello di Windsor. Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

