Zelensky da Starmer i missili a lungo raggio per colpire la Russia la paura dell’inverno gli asset congelati il petrolio di Mosca e le scappatoie di Orban

Quotidiano.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 24 ottobre 2025 – Giornata di incontri tra i principali protagonisti della guerra in Ucraina. A Londra il vertice della coalizione dei Volenterosi a cui partecipa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il segretario generale della Nato Mark Rutte. Altri leader europei, compresa la premier Giorgia Melon i e il presidente francese Emmanuel Macron, si uniranno in video collegamento. Al centro della riunione, presieduta dal premier britannico Starmer, l'appello di Londra ai Paesi alleati affinché forniscano a Kiev più missili a lungo raggio per colpire obiettivi russi e aumentare la pressione su Putin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

zelensky da starmer i missili a lungo raggio per colpire la russia la paura dell8217inverno gli asset congelati il petrolio di mosca e le scappatoie di orban

© Quotidiano.net - Zelensky da Starmer, i missili a lungo raggio per colpire la Russia, la paura dell’inverno, gli asset congelati, il petrolio di Mosca e le scappatoie di Orban

Scopri altri approfondimenti

zelensky starmer missili lungoStarmer, alleati rafforzino capacità lungo raggio di Kiev - "I Paesi alleati dovrebbero rafforzare la capacità a lungo raggio dell'Ucraina". Scrive ansa.it

zelensky starmer missili lungoUcraina, Zelensky a Londra per incontrare la ‘Coalizione dei volenterosi’ - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era a Londra, per incontrare i leader europei della cosiddetta 'Coalizione dei volenterosi', dopo il vertice di ieri ... Lo riporta msn.com

zelensky starmer missili lungoZelensky a Londra, l’abbraccio con Starmer a Downing Street - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto con un abbraccio, a Downing Street a Londra, dal primo ministro inglese Keir Starmer. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Starmer Missili Lungo