Zelensky da Starmer i missili a lungo raggio per colpire la Russia la paura dell’inverno gli asset congelati il petrolio di Mosca e le scappatoie di Orban
Roma, 24 ottobre 2025 – Giornata di incontri tra i principali protagonisti della guerra in Ucraina. A Londra il vertice della coalizione dei Volenterosi a cui partecipa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il segretario generale della Nato Mark Rutte. Altri leader europei, compresa la premier Giorgia Melon i e il presidente francese Emmanuel Macron, si uniranno in video collegamento. Al centro della riunione, presieduta dal premier britannico Starmer, l'appello di Londra ai Paesi alleati affinché forniscano a Kiev più missili a lungo raggio per colpire obiettivi russi e aumentare la pressione su Putin. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Downing Street, a Londra, per incontrare il primo ministro britannico Keir Starmer per un incontro bilaterale. Zelensky è stato ricevuto venerdì mattina da Re Carlo III al Castello di Windsor. - facebook.com Vai su Facebook
$ucraina Il cancelliere tedesco dopo la videochiamata con Zelensky, Macron, Starmer e i vertici Ue: "Ampliare il sostegno a Kiev" agi.it/estero/news/20… - X Vai su X
Starmer, alleati rafforzino capacità lungo raggio di Kiev - "I Paesi alleati dovrebbero rafforzare la capacità a lungo raggio dell'Ucraina". Scrive ansa.it
Ucraina, Zelensky a Londra per incontrare la ‘Coalizione dei volenterosi’ - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era a Londra, per incontrare i leader europei della cosiddetta 'Coalizione dei volenterosi', dopo il vertice di ieri ... Lo riporta msn.com
Zelensky a Londra, l’abbraccio con Starmer a Downing Street - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto con un abbraccio, a Downing Street a Londra, dal primo ministro inglese Keir Starmer. Si legge su msn.com