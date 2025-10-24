Zelensky chiede i Tomahawk all’Europa La risposta di Mosca | jet nei cieli lituani

La loro ultima missione era come tante altre: restituire un volto umano a una guerra che da oltre tre anni non smette di divorare vite. Ma questa volta, Olena Hubanova ed Evgeny Karmazin non sono tornati. Un drone kamikaze russo Lancet ha centrato il loro veicolo a Kramatorsk, uccidendoli sul colpo. Erano giornalisti del canale televisivo Freedom, e fin dai primi giorni dell'invasione russa avevano raccontato la realtà cruda del Donbass: l'evacuazione dei civili, i crimini di guerra, il coraggio dei soldati. Dal febbraio 2022, la Russia ha già ucciso 135 operatori dei media in Ucraina. La notizia della loro morte arriva in un momento cruciale per la guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

