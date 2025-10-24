Zelensky al vertice della Coalizione dei volenterosi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Zelensky al vertice della Coalizione dei volenterosi

Argomenti simili trattati di recente

Ucraina, bilaterale Zelensky-Meloni a margine del vertice Ue Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Vertice teso tra Trump e Zelensky. Il presidente americano fa marcia indietro sui missili a lungo raggio per Kiev e rimanda ogni decisione a dopo il vertice con Putin a Budapest - X Vai su X

Zelensky da Starmer, i missili a lungo raggio per colpire la Russia, la paura dell’inverno, gli asset congelati, il petrolio di Mosca e le scappatoie di Orban - A Londra il vertice della coalizione dei Volenterosi a cui partecipa il presidente ucraino Volodymyr ... Da quotidiano.net

Meloni alla riunione dei “Volenterosi”: sostegno a Kiev e coordinamento europeo sulle forniture di armi - La premier, nel suo intervento, ha ribadito la solidarietà dell’Italia all’Ucraina e la necessità di mantenere un fronte occidentale coeso ... altarimini.it scrive

Guerra ucraina, Starmer: «Da Putin richieste ridicole sui territori». Zelensky: «Vuole disastro umanitario in inverno» - Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer nella riunione della coalizione dei volenterosi a Londra. Si legge su ilmattino.it