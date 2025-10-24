Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro britannico Keir Starmer si sono incontrati a Downing Street, a Londr a. Starmer ha ribadito il suo sostegno a Kiev sottolineando come “il nostro impegno nell’affrontare la sfida dell’aggressione russa è assoluto”. “Mentre voi avete indicato la strada per una via da seguire e dimostrato volontà, coraggio e determinazione – ha sottolineato Starmer -, quello che abbiamo visto da parte di Putin è un’assoluta riluttanza ad impegnarsi “. Quindi il primo ministro inglese ha precisato come questa settimana potrebbe essere quella decisiva per affrontare il nodo legato alle forniture di gas russo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Zelensky a Starmer: “Putin spinge verso il disastro umanitario”