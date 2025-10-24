Zelensky a Londra l’abbraccio con Starmer a Downing Street

Lapresse.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto con un abbraccio, a Downing Street a Londra, dal primo ministro inglese Keir Starmer. L’incontro è avvenuto prima di quello tra il presidente ucraino e i leader europei che hanno promesso sostegno militare per proteggere Kiev da una futura aggressione russa nel caso in cui si verificasse un cessate il fuoco. Ospitati da Starmer, i colloqui si concentreranno sul rafforzamento delle difese aeree dell’Ucraina e sulla fornitura di missili a lungo raggio. L’obiettivo dell’incontro è quello di fare pressione sul presidente russo Vladimir Putin, che ha resistito ai negoziati di pace. 🔗 Leggi su Lapresse.it

zelensky a londra l8217abbraccio con starmer a downing street

© Lapresse.it - Zelensky a Londra, l’abbraccio con Starmer a Downing Street

Contenuti che potrebbero interessarti

zelensky londra l8217abbraccio starmerUcraina, le immagini dell'abbraccio tra Zelensky e Starmer a Downing Street - (LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto a Downing Street dal primo ministro inglese Keir Starmer. Da stream24.ilsole24ore.com

zelensky londra l8217abbraccio starmerZelensky a Downing Street per incontrare Starmer - Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Downing Street, a Londra, per incontrare il primo ministro britannico Keir Starmer per un incontro bilaterale. Riporta libero.it

Starmer annuncia, 'stamani riceverò Zelensky a Londra' - Il primo ministro britannico, Keir Starmer, incontrerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, stamani a Londra, alla vigilia del vertice tra Donald Trump e Vladimir ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Londra L8217abbraccio Starmer