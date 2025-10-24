Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto con un abbraccio, a Downing Street a Londra, dal primo ministro inglese Keir Starmer. L’incontro è avvenuto prima di quello tra il presidente ucraino e i leader europei che hanno promesso sostegno militare per proteggere Kiev da una futura aggressione russa nel caso in cui si verificasse un cessate il fuoco. Ospitati da Starmer, i colloqui si concentreranno sul rafforzamento delle difese aeree dell’Ucraina e sulla fornitura di missili a lungo raggio. L’obiettivo dell’incontro è quello di fare pressione sul presidente russo Vladimir Putin, che ha resistito ai negoziati di pace. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Zelensky a Londra, l’abbraccio con Starmer a Downing Street