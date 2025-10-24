Zelensky a Londra l’abbraccio con Starmer a Downing Street
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto con un abbraccio, a Downing Street a Londra, dal primo ministro inglese Keir Starmer. L’incontro è avvenuto prima di quello tra il presidente ucraino e i leader europei che hanno promesso sostegno militare per proteggere Kiev da una futura aggressione russa nel caso in cui si verificasse un cessate il fuoco. Ospitati da Starmer, i colloqui si concentreranno sul rafforzamento delle difese aeree dell’Ucraina e sulla fornitura di missili a lungo raggio. L’obiettivo dell’incontro è quello di fare pressione sul presidente russo Vladimir Putin, che ha resistito ai negoziati di pace. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
$Tg2000 - La premier $Meloni al vertice dei $volenterosi a $Londra$24ottobre $RussiaUkraineWar $Ucraina $Kiev $Zelensky $Sanzioni $Russia $Putin $NEWS $TV2000 @tg2000it - X Vai su X
A Londra lunedì è iniziato il processo per l'estradizione in Ucraina del deputato del popolo Artëm Dmytruk. Come ha riferito lo stesso deputato sul suo canale Telegram, le sedute legali dureranno almeno cinque giorni e sono fondamentali nel processo di estra - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, le immagini dell'abbraccio tra Zelensky e Starmer a Downing Street - (LaPresse) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto a Downing Street dal primo ministro inglese Keir Starmer. Da stream24.ilsole24ore.com
Zelensky a Downing Street per incontrare Starmer - Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Downing Street, a Londra, per incontrare il primo ministro britannico Keir Starmer per un incontro bilaterale. Riporta libero.it
Starmer annuncia, 'stamani riceverò Zelensky a Londra' - Il primo ministro britannico, Keir Starmer, incontrerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, stamani a Londra, alla vigilia del vertice tra Donald Trump e Vladimir ... Lo riporta ansa.it