Ze Maria dice la sua | Mancini un grande allenatore Dimarco? Mi piace ma ai terzini di oggi manca quella cosa

Inter News 24 L’ex calciatore dell’Inter, Ze Maria, ha parlato del suo allenatore in nerazzurro, Roberto Mancini, e del ruolo del terzino nel calcio di oggi. Protagonista della nuova puntata di “Storie di Serie A”, Zé Maria, ex terzino brasiliano con un passato anche nell’ Inter, ha condiviso i ricordi della sua esperienza italiana. Ha definito Roberto Mancini, suo tecnico alla Beneamata per due stagioni, un “grande allenatore”, ricordando i successi ottenuti in quel periodo (due Coppe Italia, una Supercoppa e uno Scudetto) con una squadra che non vinceva da tempo. Ripercorrendo la sua carriera da allenatore, Zé Maria ha indicato come sua “vittoria più grande” non un trofeo, ma l’aver lanciato giovani talenti nelle nazionali giovanili in Romania e Kenya. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ze Maria dice la sua: «Mancini un grande allenatore. Dimarco? Mi piace, ma ai terzini di oggi manca quella cosa»

